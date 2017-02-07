Права почти 2,5 тыс. граждан восстановила прокуратура Псковской области в 2016 году

10:48, 07 февраля 2017, ПАИ

В 2016 году прокуратура Псковской области восстановила права почти 2,5 тыс. граждан и реально устранила 75% выявленных нарушений закона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в течение 2016 года в органах прокуратуры были рассмотрены 11 тыс. 952 обращения граждан и должностных лиц, что на 1,7% больше по сравнению с 2015 годом.

В прошлом году общее количество обращений, непосредственно разрешенных в органах прокуратуры, составило 9 тыс. 117 или 76,3% от всех рассмотренных (9 тыс. 209 или 78,3% – в 2015 году). При этом была разрешена практически каждая четвертая жалоба.

Из числа рассмотренных жалоб значительное количество приходится на обращения по вопросам исполнения законов и законности правовых актов, которых за указанный период прокуратуре удалось разрешить 5 тыс. 311, то есть 58,3% от общего числа разрешенных (в 2015 году – 5 тыс. 279 или 57,3%).

Также увеличилось число жалоб граждан на нарушения трудового законодательства (в 2016-м – 825, в 2015-м - 601), на нарушения земельного законодательства (373 и 284, соответственно), о соблюдении законов об исполнительном производстве (255 и 156) и на нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (179 и 114).

«Остается высоким количество рассмотренных и разрешенных обращений в органах прокуратуры на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении, которых за указанный период разрешено 2 тыс. 95 или 23% от общего количества разрешенных обращений в органах прокуратуры (в 2015 году – 2 тыс. 31 обращение или 22,1%)», - добавили в надзорном ведомстве.

Незначительно увеличилось количество разрешенных жалоб по вопросам следствия и дознания. Органы прокуратуры приняли решение по 925 поступившим обращениям в указанной сфере или 10,1% от общего числа разрешенных (в 2015 году – 820 обращений или 8,9%).

Число удовлетворенных обращений в органах прокуратуры в 2016 году составило 2 тыс. 398 обращений или 26,3%.

По удовлетворенным в 2016 году жалобам принесены 75 протестов (в 2015 году – 68), внесены 545 представлений (в 2015 году – 547), направлены в суд 513 исков (в 2015 году – 422), 26 лиц предостережены о недопустимости нарушения закона (в 2015 году – 21).