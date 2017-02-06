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Гдовский суд отправил бывшего полицейского на принудительные работы за внесение в документы ложных сведений

Приговором Гдовского районного суда бывший сотрудник полиции признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 292 УК РФ (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений из иной личной заинтересованности, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 2 мая 2016 года мужчина, исполняя служебные обязанности, с целью повышения показателей своей деятельности заполнил бланк постановления о якобы совершённом жителем Гдовского района административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 12.6 КоАП РФ, назначив ему административное наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ  с удержанием из заработной платы в доход государства 15 %, с запрещением занимать должности в федеральных органах исполнительной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления сроком на 2 года.

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