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Общество

Псковские специалисты Россельхознадзора не выпустили в Латвию кошку

В МАПП Шумилкино в Печорском районе не пропустили через границу автомобиль, который вёз из России в Латвию кошку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Запрет связан с отсутствием отметки уполномоченного органа о проведении клинического осмотра животного в течение пяти дней перед отправкой, а также отсутствием в международном паспорте сведений о его владельце.

В управлении отметили, что выполнение ветеринарных требований при перемещении животных через таможенную границу Евразийского экономического союза является обязанностью владельца животных.

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