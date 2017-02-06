26 преступлений произошли в Псковской области 6 февраля

09:17, 07 февраля 2017, ПАИ

6 февраля в органы внутренних дел Псковской области поступили 47 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 10 - по городу Пскову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, в оперативных сводках зарегистрировали 26 преступлений, в том числе 7 краж.

За минувшие сутки в регионе не зафиксировали ДТП с пострадавшими. Сотрудники ГИБДД задержали 5 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 390 нарушений Правил дорожного движения.