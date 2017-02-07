Митрополит Евсевий совершил праздничное богослужение в день памяти блаженной Ксении Петербургской

09:23, 07 февраля 2017, ПАИ

6 февраля, в день памяти святой блаженной Ксении Петербургской, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил праздничное богослужение в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

После литургии владыка возглавил молебен перед образом блаженной Ксении Петербургской, в завершение которого была прочитана молитва святой и пропето праздничное величание. Затем были провозглашены традиционные многолетия.

Псковский архипастырь обратился к духовенству и всем собравшимся со словом приветствия. «Особый подвиг блаженства, особый подвиг юродства. Ради чего? Ради кого? Ради того, кого мы прославляем, Творца Вселенной. Когда вера угасает в народе, тогда Господь посылает особых людей для того, чтобы возбудить эту веру в сердцах народа, - сказал он. - И сейчас мы прославили молитвословием и молебным пением близкую для нас блаженную мать Ксению. Благодаря строительству этого храма, где есть предел блаженной матери Ксении, мы имеем возможность прославлять ее имя. Подобно множеству людей, которые просят и молят блаженную Ксению, и мы в своих нуждах будем прибегать к образу и святым мощам святой блаженной Ксении. Как она помогала в дни особого гонения на Церковь безбожной властью, так и теперь она не оставит и наших просьб, ибо ей дана от Бога благодатная сила помогать людям. Если каждый цветочек на земле имеет свою красоту, имеет свое благоухание, имеет особую лечебную силу, то и святые наделены этим особым даром Божиим помогать людям, ведя их к прославлению нашего Творца и Господа, и к вечному спасению! С праздником вас!»