Расписание занятости ледовой арены Пскова до 12 февраля
Опубликовано расписание занятости ледовой арены Пскова до 12 февраля. Информация размещена на сайте Ледового дворца.
7 февраля, вторник
Турнир по хоккею «Золотая шайба»
12:00-13:00 – «Экспресс» (Великие Луки) – «Старт» (Себеж)
13:15-14:15 — «Родина» (Псковский район) – «Экспресс» (Великие Луки)
14:30-15:45 – «Торнадо» (Псков) - «Старт-Себеж»
16:00-17:00 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н. Н.)
17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О. В.)
19:00-20:00 – секция фигурного катания ТГ1/2, НП3 (Хрипкова А. А., Робина М. М.)
20:15-21:15 – тренировка ХК«Легион»
Фестиваль Н.Х.Л.
21:30-22:45 – «Медведи» - «Сталь»
23:00-0:00 – тренировка ХК «Псков»
0:15-1:15 – тренировка женской ХК «Штурм»
8 февраля, среда
6:30-7:30 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»
7:45-8:45 – технический перерыв
9:00-10:00 – секция хоккея НП-1 (Пузанов О. В.)
10:15-11:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (Хрипкова А. А.. Цветкова О. Д.)
11:00-12:15 – секция фигурного катания СОГ-2 (Робина М. М.)
12:30-13:30 –аренда льда /индивидуальные занятия с тренером
13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2 (Хрипкова А. А.)
14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-2,ТГ-1(Хрипкова А. А., Цветкова О. Д.)
15:45-16:45– секция хоккея СОГ-3(Ваганов Н. Н.)
17:00-18:30 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О. В.)
18:45-20:15 – секция хоккея НП-3, ТГ-3 (Пошелюк Д. Ф., Автомов Л. С.)
20:30-21:30 – тренировка ХК «Барсы»
21:45-22:45 – тренировка ХК «Медведи»
23:00-00:00 – тренировка ХК «Родина»
0:15-1:15 – тренировка ХК «Сталь»
9 февраля, четверг
6:30-7:30 –тренировка ХК «Евро-Керамика»
7:30-8:30 –технический перерыв
8:45-10:00 – секция хоккея НП-1 (Пузанов О. В.)
10:15-11:15 – секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-2 (Хрипкова А. А., Цветкова О. Д.)
11:30-12:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л. С., Виолентий Д. О.)
12:45-13:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
14:00-14:45 – секция фигурного катания НП-2 (Хрипкова А. А.)
14:45-15:30 - секция фигурного катания ТГ-2,ТГ-1 (Хрипкова А. А., Цветкова О. Д.)
15:45-17:00 – секция хоккея НП-3+ вратари (Пузанов О. В.)
17:15-18:30 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О. В.)
18:45-20:00 – секция фигурного катания ТГ-1/2, НП-3 (Хрипкова А. А., Робина М. М.)
Фестиваль Н.Х.Л.
20:15-21:30 – «Псков»-«Легион»
21:45-22:45 – тренировка ХК «Красный город»
23:00-0:00 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
0:15-01:15 – тренировка ХК «Гвардия»
10 февраля, пятница
6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»
7:30-8:30 – технический перерыв
8:45-10:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (Хрипкова А. А., Цветкова О.)
10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л. С., Виолентий Д. О.)
11:30-12:30 – секция фигурного катания СОГ1,СОГ1 (Цветкова О. Д., Робина М. М.)
12:45-13:45 – тренировка ХК «ВДВ»
14:00-15:00 – секция фигурного катания НП-1, НП-2(Цветкова О. Д.,Хрипкова А. А.)
15:00-15:45 — секция фигурного катания ТГ-1,ТГ-2 (Хрипкова А. А., Цветкова О. Д.)
16:00-17:00 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк Д. Ф.)
17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О. В.)
19:00-20:00 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских Е. И.)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Порхов»
22:45-23:45 – тренировка ХК «Метеор-Пыталово»
0:00-1:00 – тренировка ХК «Звезда»
11 февраля, суббота
7:00-8:00 – тренировка ХК «Дружина»
8:15-9:45 – секция хоккея НП-1, НП-3(Пузанов О.В, Пошелюк Д.Ф. )
10:00-11:00 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)
11:15-12:45 – секция хоккея СОГ-3,СОГ-4 (Ваганов Н.Н., Базилевский Е.И.)
13:00-14:30 – секция хоккея ТГ-1, ТГ-3 (Виолентий О.В., Автомов Л.С.)
14:30-14:45 — торжественное открытие Всероссийского дня зимних видов спорта, посвященный 3 годовщине со дня открытия ХХII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи
15:00-16:00 – мероприятие для детей и родителей «Дети — наше будущее»
16:15-17:30 – спортивно-оздоровительное мероприятие «Ледовые забавы»
17:45-18:45 –массовое катание
Чемпионат области по хоккею
19:00-20:00 –«Медведи» — «Экспресс»
20:15-21:15 – «Луки Спорт» — «Штурм»
21:30-22:30 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
22:45-0:00 – массовое катание (ночная дискотека 1 час 15 мин. по цене 1 часа)
12 февраля, воскресенье
7:00-8:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
8:15-9:30 – секция фигурного катания ТГ1/2 (Хрипкова А. А.)
9:45-11:00 – секция фигурного катания НП-3, НП-1 (Робина М. М.,Цветкова О. Д.)
11:15-12:15 –секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-1 (Хрипкова А. А., Цветкова О. Д.)
Чемпионат области по хоккею
12:30-13-30 – «Легион» — «Порхов»
13:45-14:45 – мастер-класс для юных хоккеистов
15:00-15:45 – показательные выступления фигуристов
16:00-17:30 – товарищеская игра ХК «Барсы» Псков –ХК «КомАр» Москва (команда артистов)
17:45-18:45 – массовое катание
Чемпионат области по хоккею
19:00-20:00 – «Евро-Керамика» — «Псков»
20:15-21:15 – массовое катание
Фестиваль Н.Х.Л.
21:30-22:45 – «Гвардия» — «Звезда»
23:00-0:00 — тренировка ХК «Ганза»
0:15-1:15– тренировка ХК «Сталь»