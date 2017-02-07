Расписание занятости ледовой арены Пскова до 12 февраля

12:57, 07 февраля 2017, ПАИ

Опубликовано расписание занятости ледовой арены Пскова до 12 февраля. Информация размещена на сайте Ледового дворца.

7 февраля, вторник

Турнир по хоккею «Золотая шайба»

12:00-13:00 – «Экспресс» (Великие Луки) – «Старт» (Себеж)

13:15-14:15 — «Родина» (Псковский район) – «Экспресс» (Великие Луки)

14:30-15:45 – «Торнадо» (Псков) - «Старт-Себеж»

16:00-17:00 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н. Н.)

17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О. В.)

19:00-20:00 – секция фигурного катания ТГ1/2, НП3 (Хрипкова А. А., Робина М. М.)

20:15-21:15 – тренировка ХК«Легион»

Фестиваль Н.Х.Л.

21:30-22:45 – «Медведи» - «Сталь»

23:00-0:00 – тренировка ХК «Псков»

0:15-1:15 – тренировка женской ХК «Штурм»

8 февраля, среда

6:30-7:30 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»

7:45-8:45 – технический перерыв

9:00-10:00 – секция хоккея НП-1 (Пузанов О. В.)

10:15-11:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (Хрипкова А. А.. Цветкова О. Д.)

11:00-12:15 – секция фигурного катания СОГ-2 (Робина М. М.)

12:30-13:30 –аренда льда /индивидуальные занятия с тренером

13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2 (Хрипкова А. А.)

14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-2,ТГ-1(Хрипкова А. А., Цветкова О. Д.)

15:45-16:45– секция хоккея СОГ-3(Ваганов Н. Н.)

17:00-18:30 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О. В.)

18:45-20:15 – секция хоккея НП-3, ТГ-3 (Пошелюк Д. Ф., Автомов Л. С.)

20:30-21:30 – тренировка ХК «Барсы»

21:45-22:45 – тренировка ХК «Медведи»

23:00-00:00 – тренировка ХК «Родина»

0:15-1:15 – тренировка ХК «Сталь»

9 февраля, четверг

6:30-7:30 –тренировка ХК «Евро-Керамика»

7:30-8:30 –технический перерыв

8:45-10:00 – секция хоккея НП-1 (Пузанов О. В.)

10:15-11:15 – секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-2 (Хрипкова А. А., Цветкова О. Д.)

11:30-12:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л. С., Виолентий Д. О.)

12:45-13:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

14:00-14:45 – секция фигурного катания НП-2 (Хрипкова А. А.)

14:45-15:30 - секция фигурного катания ТГ-2,ТГ-1 (Хрипкова А. А., Цветкова О. Д.)

15:45-17:00 – секция хоккея НП-3+ вратари (Пузанов О. В.)

17:15-18:30 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О. В.)

18:45-20:00 – секция фигурного катания ТГ-1/2, НП-3 (Хрипкова А. А., Робина М. М.)

Фестиваль Н.Х.Л.

20:15-21:30 – «Псков»-«Легион»

21:45-22:45 – тренировка ХК «Красный город»

23:00-0:00 – тренировка ХК «АвтоФаворит»

0:15-01:15 – тренировка ХК «Гвардия»

10 февраля, пятница

6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»

7:30-8:30 – технический перерыв

8:45-10:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (Хрипкова А. А., Цветкова О.)

10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л. С., Виолентий Д. О.)

11:30-12:30 – секция фигурного катания СОГ1,СОГ1 (Цветкова О. Д., Робина М. М.)

12:45-13:45 – тренировка ХК «ВДВ»

14:00-15:00 – секция фигурного катания НП-1, НП-2(Цветкова О. Д.,Хрипкова А. А.)

15:00-15:45 — секция фигурного катания ТГ-1,ТГ-2 (Хрипкова А. А., Цветкова О. Д.)

16:00-17:00 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк Д. Ф.)

17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О. В.)

19:00-20:00 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских Е. И.)

20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»

21:30-22:30 – тренировка ХК «Порхов»

22:45-23:45 – тренировка ХК «Метеор-Пыталово»

0:00-1:00 – тренировка ХК «Звезда»

11 февраля, суббота

7:00-8:00 – тренировка ХК «Дружина»

8:15-9:45 – секция хоккея НП-1, НП-3(Пузанов О.В, Пошелюк Д.Ф. )

10:00-11:00 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)

11:15-12:45 – секция хоккея СОГ-3,СОГ-4 (Ваганов Н.Н., Базилевский Е.И.)

13:00-14:30 – секция хоккея ТГ-1, ТГ-3 (Виолентий О.В., Автомов Л.С.)

14:30-14:45 — торжественное открытие Всероссийского дня зимних видов спорта, посвященный 3 годовщине со дня открытия ХХII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи

15:00-16:00 – мероприятие для детей и родителей «Дети — наше будущее»

16:15-17:30 – спортивно-оздоровительное мероприятие «Ледовые забавы»

17:45-18:45 –массовое катание

Чемпионат области по хоккею

19:00-20:00 –«Медведи» — «Экспресс»

20:15-21:15 – «Луки Спорт» — «Штурм»

21:30-22:30 – тренировка ХК «АвтоФаворит»

22:45-0:00 – массовое катание (ночная дискотека 1 час 15 мин. по цене 1 часа)

12 февраля, воскресенье

7:00-8:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

8:15-9:30 – секция фигурного катания ТГ1/2 (Хрипкова А. А.)

9:45-11:00 – секция фигурного катания НП-3, НП-1 (Робина М. М.,Цветкова О. Д.)

11:15-12:15 –секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-1 (Хрипкова А. А., Цветкова О. Д.)

Чемпионат области по хоккею

12:30-13-30 – «Легион» — «Порхов»

13:45-14:45 – мастер-класс для юных хоккеистов

15:00-15:45 – показательные выступления фигуристов

16:00-17:30 – товарищеская игра ХК «Барсы» Псков –ХК «КомАр» Москва (команда артистов)

17:45-18:45 – массовое катание

Чемпионат области по хоккею

19:00-20:00 – «Евро-Керамика» — «Псков»

20:15-21:15 – массовое катание

Фестиваль Н.Х.Л.

21:30-22:45 – «Гвардия» — «Звезда»

23:00-0:00 — тренировка ХК «Ганза»

0:15-1:15– тренировка ХК «Сталь»