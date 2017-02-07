0
13:33
8 февраля состоится «научный» ПАИ-live
12:16
В 2017 году на финансирование программы капремонта в Псковской области планируют направить более миллиарда рублей
11:37
Фотографию, сделанную на вокзале Пскова, теперь можно увидеть в Нью-Йорке, Париже и Цюрихе
10:16
Дата подорожания проезда в псковских автобусах с 20 до 23 рублей по-прежнему неизвестна
10:14
Роман Романов переходит на работу в ПсковГУ
10:12
Владимир Шураев покидает пост начальника управления внутренней политики администрации Псковской области
10:09
Виктор Мусатов возглавил комитет по природопользованию Псковской области
Еще новости
  • Коротко
Общество

Расписание занятости ледовой арены Пскова до 12 февраля

Опубликовано расписание занятости ледовой арены Пскова до 12 февраля. Информация размещена на сайте Ледового дворца.

7 февраля, вторник

Турнир по хоккею «Золотая шайба»

12:00-13:00 – «Экспресс» (Великие Луки) – «Старт» (Себеж)

13:15-14:15 — «Родина» (Псковский район) – «Экспресс» (Великие Луки)

14:30-15:45 – «Торнадо» (Псков) - «Старт-Себеж»

16:00-17:00 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н. Н.)

17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О. В.)

19:00-20:00 – секция фигурного катания ТГ1/2, НП3 (Хрипкова А. А., Робина М. М.)

20:15-21:15 – тренировка ХК«Легион»

Фестиваль Н.Х.Л.

21:30-22:45 – «Медведи» - «Сталь»

23:00-0:00 – тренировка ХК «Псков»

0:15-1:15 – тренировка женской ХК «Штурм»

8 февраля, среда

6:30-7:30 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»

7:45-8:45 – технический перерыв

9:00-10:00 – секция хоккея НП-1 (Пузанов О. В.)

10:15-11:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (Хрипкова А. А.. Цветкова О. Д.)

11:00-12:15 – секция фигурного катания СОГ-2 (Робина М. М.)

12:30-13:30 –аренда льда /индивидуальные занятия с тренером

13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2 (Хрипкова А. А.)

14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-2,ТГ-1(Хрипкова А. А., Цветкова О. Д.)

15:45-16:45– секция хоккея СОГ-3(Ваганов Н. Н.)

17:00-18:30 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О. В.)

18:45-20:15 – секция хоккея НП-3, ТГ-3 (Пошелюк Д. Ф., Автомов Л. С.)

20:30-21:30 – тренировка ХК «Барсы»

21:45-22:45 – тренировка ХК «Медведи»

23:00-00:00 – тренировка ХК «Родина»

0:15-1:15 – тренировка ХК «Сталь»

9 февраля, четверг

6:30-7:30 –тренировка ХК «Евро-Керамика»

7:30-8:30 –технический перерыв

8:45-10:00 – секция хоккея НП-1 (Пузанов О. В.)

10:15-11:15 – секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-2 (Хрипкова А. А., Цветкова О. Д.)

11:30-12:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л. С., Виолентий Д. О.)

12:45-13:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

14:00-14:45 – секция фигурного катания НП-2 (Хрипкова А. А.)

14:45-15:30 - секция фигурного катания ТГ-2,ТГ-1 (Хрипкова А. А., Цветкова О. Д.)

15:45-17:00 – секция хоккея НП-3+ вратари (Пузанов О. В.)

17:15-18:30 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О. В.)

18:45-20:00 – секция фигурного катания ТГ-1/2, НП-3 (Хрипкова А. А., Робина М. М.)

Фестиваль Н.Х.Л.

20:15-21:30 – «Псков»-«Легион»

21:45-22:45 – тренировка ХК «Красный город»

23:00-0:00 – тренировка ХК «АвтоФаворит»

0:15-01:15 – тренировка ХК «Гвардия»

10 февраля, пятница

6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»

7:30-8:30 – технический перерыв

8:45-10:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (Хрипкова А. А., Цветкова О.)

10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л. С., Виолентий Д. О.)

11:30-12:30 – секция фигурного катания СОГ1,СОГ1 (Цветкова О. Д., Робина М. М.)

12:45-13:45 – тренировка ХК «ВДВ»

14:00-15:00 – секция фигурного катания НП-1, НП-2(Цветкова О. Д.,Хрипкова А. А.)

15:00-15:45 — секция фигурного катания ТГ-1,ТГ-2 (Хрипкова А. А., Цветкова О. Д.)

16:00-17:00 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк Д. Ф.)

17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О. В.)

19:00-20:00 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских Е. И.)

20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»

21:30-22:30 – тренировка ХК «Порхов»

22:45-23:45 – тренировка ХК «Метеор-Пыталово»

0:00-1:00 – тренировка ХК «Звезда»

11 февраля, суббота

7:00-8:00 – тренировка ХК «Дружина»

8:15-9:45 – секция хоккея НП-1, НП-3(Пузанов О.В, Пошелюк Д.Ф. )

10:00-11:00 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)

11:15-12:45 – секция хоккея СОГ-3,СОГ-4 (Ваганов Н.Н., Базилевский Е.И.)

13:00-14:30 – секция хоккея ТГ-1, ТГ-3 (Виолентий О.В., Автомов Л.С.)

14:30-14:45 — торжественное открытие Всероссийского дня зимних видов спорта, посвященный 3 годовщине со дня открытия ХХII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи

15:00-16:00 – мероприятие для детей и родителей «Дети — наше будущее»

16:15-17:30 – спортивно-оздоровительное мероприятие «Ледовые забавы»

17:45-18:45 –массовое катание

Чемпионат области по хоккею

19:00-20:00 –«Медведи» — «Экспресс»

20:15-21:15 – «Луки Спорт» — «Штурм»

21:30-22:30 – тренировка ХК «АвтоФаворит»

22:45-0:00 – массовое катание (ночная дискотека 1 час 15 мин. по цене 1 часа)

12 февраля, воскресенье

7:00-8:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

8:15-9:30 – секция фигурного катания ТГ1/2 (Хрипкова А. А.)

9:45-11:00 – секция фигурного катания НП-3, НП-1 (Робина М. М.,Цветкова О. Д.)

11:15-12:15 –секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-1 (Хрипкова А. А., Цветкова О. Д.)

Чемпионат области по хоккею

12:30-13-30 – «Легион» — «Порхов»

13:45-14:45 – мастер-класс для юных хоккеистов

15:00-15:45 – показательные выступления фигуристов

16:00-17:30 – товарищеская игра ХК «Барсы» Псков –ХК «КомАр» Москва (команда артистов)

17:45-18:45 – массовое катание

Чемпионат области по хоккею

19:00-20:00 – «Евро-Керамика» — «Псков»

20:15-21:15 – массовое катание

Фестиваль Н.Х.Л.

21:30-22:45 – «Гвардия» — «Звезда»

23:00-0:00 — тренировка ХК «Ганза»

0:15-1:15– тренировка ХК «Сталь»

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

8 февраля состоится «научный» ПАИ-live
07 февраля 2017
8 февраля состоится «научный» ПАИ-live
В 2017 году на финансирование программы капремонта в Псковской области планируют направить более миллиарда рублей
07 февраля 2017
В 2017 году на финансирование программы капремонта в Псковской области планируют направить более миллиарда рублей
Фотографию, сделанную на вокзале Пскова, теперь можно увидеть в Нью-Йорке, Париже и Цюрихе
07 февраля 2017
Фотографию, сделанную на вокзале Пскова, теперь можно увидеть в Нью-Йорке, Париже и Цюрихе
Дата подорожания проезда в псковских автобусах с 20 до 23 рублей по-прежнему неизвестна
07 февраля 2017
Дата подорожания проезда в псковских автобусах с 20 до 23 рублей по-прежнему неизвестна
Роман Романов переходит на работу в ПсковГУ
07 февраля 2017
Роман Романов переходит на работу в ПсковГУ 10
Владимир Шураев покидает пост начальника управления внутренней политики администрации Псковской области
07 февраля 2017
Владимир Шураев покидает пост начальника управления внутренней политики администрации Псковской области 3
Виктор Мусатов возглавил комитет по природопользованию Псковской области
07 февраля 2017
Виктор Мусатов возглавил комитет по природопользованию Псковской области
Правительство РФ предлагает усилить ответственность за отказ уступить дорогу пешеходам
07 февраля 2017
Правительство РФ предлагает усилить ответственность за отказ уступить дорогу пешеходам 1

Идет загрузка...