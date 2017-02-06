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В псковском банке изъяли фальшивую купюру

В Пскове в одном из финансовых учреждений полиция изъяла банкноту с признаками подделки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту возбудили уголовное дело.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность! - напомнили в УМВД. - Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02».

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