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В Пскове прогуливавшимся по льду реки молодым людям потребовалась помощь спасателей

6 февраля в Пскове спасатели помогли двум молодым людям, которые прогуливались по льду реки Великой в районе Красноармейской набережной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

«В 19:05 поступило сообщение о том, что двое молодых людей прогуливались по замёрзшей реке,    им показалось, что лед затрещал, а может, действительно затрещал. Они испугались и позвонили в МЧС», - рассказали в ведомстве.

На место выехала дежурно-спасательная группа, которая на надувных санях вывезла молодых людей на берег.

«Запрет выхода на лед снят. Но лед на реке может быть неоднородным», - отметили в управлении МЧС.

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