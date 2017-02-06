В Пскове прогуливавшимся по льду реки молодым людям потребовалась помощь спасателей

09:43, 07 февраля 2017, ПАИ

6 февраля в Пскове спасатели помогли двум молодым людям, которые прогуливались по льду реки Великой в районе Красноармейской набережной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

«В 19:05 поступило сообщение о том, что двое молодых людей прогуливались по замёрзшей реке, им показалось, что лед затрещал, а может, действительно затрещал. Они испугались и позвонили в МЧС», - рассказали в ведомстве.

На место выехала дежурно-спасательная группа, которая на надувных санях вывезла молодых людей на берег.

«Запрет выхода на лед снят. Но лед на реке может быть неоднородным», - отметили в управлении МЧС.