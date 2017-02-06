Жители Пскова и Порхова стали жертвами мошенников при продаже имущества в Интернете

09:51, 07 февраля 2017, ПАИ

Неизвестные злоумышленники путем обмана завладели деньгами жителей Пскова и Порхова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в ходе операции по купле-продаже автозапчастей через один сайтов в Интернете неизвестный мошенник сумел снять с банковской карты жителя областного центра 64 тыс. 500 рублей.

В Порхове при продаже видеокарты в Сети злоумышленник снял 20 тыс. 500 рублей с банковской карты местного жителя.

По данным фактам полиция возбудила уголовные дела.