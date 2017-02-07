Виктор Антонов и Ирина Богачёва вошли в рабочую группу по реализации «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения»

09:53, 07 февраля 2017, ПАИ

Первый вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов и депутат Ирина Богачёва вошли в состав рабочей группы по реализации на территории региона «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Решение о создании региональной группы, которая займётся обобщением предложений по поддержке людей старшего возраста и составлением конкретного плана мероприятий первого этапа Стратегии, было принято в ходе рабочего совещания с участием члена Совета Федерации Елены Бибиковой, первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, руководителей органов исполнительной власти, секретаря Общественной палаты области Валерия Павлова, председателя регионального отделения «Союза пенсионеров России» Елены Косенковой, руководителя регионального отделения «Союза женщин России» Натальи Никифоровой, представителей других общественных организаций, а также Молодёжного парламента при областном Собрании депутатов.

Несмотря на официальный статус совещания, первый вице-губернатор Вера Емельянова предложила провести рабочую встречу неформально и обсудить, как будет выстраиваться работа в регионе на первом этапе реализации «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения».

«Вопрос приобретает особую актуальность в связи с тем, что количество лиц старшего возраста год от года увеличивается, и качество жизни наших пенсионеров, безусловно, должно соответствовать требованиям времени и индивидуальным потребностям человека», - отметила Вера Емельянова.

Сенатор от Псковской области, куратор Стратегии на федеральном уровне Елена Бибикова доложила коллегам о том, что программный документ разработал Минтруд России по поручению президента РФ Владимира Путина, его утвердило Правительство в феврале 2016 года. Основными задачами Стратегии являются продление активного долголетия пенсионеров и улучшение качества и доступности социальной помощи.

Говоря о решении проблем пожилых людей, Елена Бибикова обозначила несколько приоритетных направлений: улучшение благосостояния пенсионеров, стимулирование занятости граждан пожилого возраста, развитие геронтологической службы, обеспечение доступа граждан пожилого возраста к информационным и образовательным ресурсам, организация их досуга, развитие современных форм социального обслуживания, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций.

«Старшее поколение – это люди, которым мы обязаны жизнью», - подчеркнула важность создания достойных условий для пенсионеров Е. Бибикова.

«У нас в регионе пристальное внимание к людям старшего поколения», - взял слово начальник Управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян. Руководитель отраслевого ведомства рассказал о внедрении в регионе новых форм социального обслуживания пожилых граждан, в частности, мобильных передвижных бригадах, состоящих из медиков, психологов, юристов и даже парикмахеров, а также о проекте «Социальный городок». Строительство жилого микрорайона, где пенсионеры будут проживать в специально оборудованных квартирах под присмотром необходимых специалистов, планируется к завершению в 2018 году.

В ходе дальнейшего обсуждения организации деятельности традиционных «домов престарелых» первый вице-спикер Виктор Антонов поднял вопрос об ответственности детей, передавших своих состарившихся родителей на попечение государства.

«Почему на содержание детей с родителей взимаются алименты, а взрослые дети, которые бросают своих стариков, не несут никакой ответственности?» - поинтересовался депутат. Елена Бибикова ответила, что у пенсионеров, от которых отказались родственники, есть юридическое право подать иск на своих детей или внуков, но, как правило, они этого не делают.

В ходе дальнейшей дискуссии депутат регионального парламента Ирина Богачёва, являющаяся координатором проекта партии «Единая Россия» «Старшее поколение», отметила, что по всем направлениям Стратегии работа в регионе активно ведётся, однако, парламентарий не обошла стороной и существующие проблемы.

Главными задачами на ближайшую перспективу Ирина Богачёва назвала создание в регионе геронтологической службы, специализирующейся на медицинской и профилактической помощи именно пожилым людям, более полное использование возможностей регионального здравоохранения при проведении диспансеризации, а также решение проблемы обеспечения льготными лекарствами.

«Существуют пробелы в федеральном законодательстве, которые не позволяют регионам своевременно и в полном объёме обеспечивать всех льготников необходимыми лекарствами, - сказала парламентарий, напомнив, что депутаты областного Собрания неоднократно поднимали этот вопрос. – Тема, безусловно, будет иметь своё законодательное продолжение».

В ходе совещания также прозвучали многочисленные предложения от общественных организаций. Все инициативы, направленные на продление активного долголетия пенсионеров Псковской области, будут обобщены созданной рабочей группой, которая планируется собраться на свое первое заседание в марте этого года.

