Миленько и немного нервно

09:52, 07 февраля 2017, ПАИ

Изо всех представленных на Пушкинском фестивале «Пиковых дам» театральный обозреватель Псковского агентства информации патриотично выбрал псковскую постановку режиссера Юрия Печенежского, и, хочется надеяться, не прогадал. Спектакль получился миленький – не по-фестивальному спокойный, по-домашнему камерный, верный кандидат, чтобы надолго осесть в репертуаре.

Сперва, признаюсь, я немного испугался, что вот-вот начнется что-то нехорошее: судите сами, на сцене уборщица в красных резиновых перчатках зловеще моет пол, по перилам балкона где-то сзади скрежещет чем-то (потом оказалось, что ключом) Германн в смирительной рубашке, на заднем плане курят медсестры, свет в зале не выключают, и все в тревожном ожидании. Потом, правда, оказалось, что это просто ждали губернатора, который немного опоздал. Как только этот вопрос решился, Германн выпил таблеточки и мы очутились в начале истории.

Сюжет пересказывать, думаю, не стоит – спектакль далеко от Пушкина не уходит, и может быть, зря. Актерам приходится читать довольно большие куски авторского текста, разъясняющего действие, там, где, как кажется, они могли бы заняться чем-нибудь более интересным: вряд ли уж на постановку с маркировкой «12+» проникнет кто-нибудь, не знакомый с сюжетом «Пиковой дамы».

Безусловной удачей нужно признать образ, созданный Денисом Золотаревым – Германн у него получается невротически-замкнутым, угловатым, беспомощным перед собственными порывами, которые так и кидают его из угла в угол, то под потолок, то на пол. Неожиданно раскрывается графиня в исполнении Мирры Горской – петербургская старуха, чья грозная, пугающая тень накрыла русскую литературу от Достоевского до Хармса, оказывается милейшим божьим одуванчиком, и зритель готов все ей простить, и все придирки ее к воспитаннице кажутся пустяшными.

Что до Лизаветы Ивановны (Ангелина Аладова), то она получается какой-то совсем уж водевильной, и думается, что ей не помешало бы чуть глубины, немного достоинства, иначе любовная линия не очень складывается – непонятно, что Германн нашел в этой дурочке. Нужно заметить также, что в этом спектакле невооруженным глазом видна разница между поколениями актеров и, хотя молодежь очень старается, школа и опыт пока выигрывают – появляющийся в финале Владимир Свекольников (Чекалинский) кажется даже чрезмерно ярким для эпизодической, в сущности, роли.

Вообще, «мистическая» линия в спектакле продумана и сделана гораздо лучше «комической»: свет, звук, перемещения, жесты – все складывается в гротескную, почти кинематографически цельную картинку. Шуточки же, ко всеобщему облегчению, получаются легкие, дальше страстных объятий не опускающиеся (и от упомянутых у Пушкина «отвратительных таинств» туалета графини зрителя милосердно избавили).

Конечно же, присутствует весь набор атрибутов псковского модного спектакля – лазанье по лестницам и балконам, выбегание в зал, вбегание в зал сбоку и сзади, акробатические номера на воздушных полотнах, пускание дыма и лежание на столах (в скобках заметим, что не родился, видимо, еще тот герой, что поставит в Пскове спектакль без дыма и лазанья по полотнам). Что-то из этого было кстати, что-то, наоборот, казалось совершенно лишним – на правах очевидца могу заметить, что, когда над тобой, демонически хохоча, раскидывает с балкона карты Денис Кугай (Томский), а вокруг пляшут, прыгают и ловят их Камиль Иблеев (Нарумов) и Алексей Пучков (Сурин), обстановка становится несколько нервной.

Впрочем, вероятно, эти мелочи впоследствии сгладятся, движения отточатся, интонации закрепятся, и в псковском репертуаре останется «Пиковая дама», на которую можно будет без опаски водить жителей, а то и гостей нашего прекрасного древнего города.