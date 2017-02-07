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Культура

Выставка «Структуры хаоса» откроется в Пскове 10 февраля

10 февраля в 16:00 в центральном выставочном зале Псковского музея-заповедника состоится открытие выставки Анатолия Жбанова «Структуры хаоса». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

«Вне времени», 2015 год

Анатолий Жбанов – псковский художник, родился в 1944 году в Смоленске. В 1972 году окончил Ленинградское художественное училище имени В. А. Серова и переехал в Псков, где продолжает свою творческую деятельность.

«Тайны креста», 2012 год

В музее рассказали, что художник провозглашает концепцию «Путаного разума». «Путаный разум рождает совершенно неадекватные решения. Он независим от каких-либо течений. Путаный разум искажает зрительное и умственное представление о предметах и явлениях. Он постоянно в движении. Для путаного разума нет понятия «ДА» и нет понятия «НЕТ». Хаос понятий рождает нечто, что и рождает что-то. Отбрасывая что-то, ищет нечто. Путаный разум - нескончаемый движитель искусства. Искусство - не натура. Найти себя – значит умереть», - считает он.

«Земля в опасности», 2009 год

Опираясь на эту концепцию, художник отображает предметы и явления «через хаотично изменчивое зеркало сознания, не ищет компромиссов с окружающей русского человека действительностью». «Он не копирует окружающий мир, а пропускает через себя и исторгает на холст, используя все возможные приемы и техники. Автор не эксплуатирует один прием дважды, а находится в постоянном поиске. Поэтому в его искусстве нет определённого направления. На выставке можно увидеть и шутливый поп-арт, и глубокую рефлексию в экспрессивной абстракции, и прямой соц–арт», - добавили в музее. Художник отводит особое место символам, для него это своеобразный способ общения со зрителем.

«Взлет», 2012 год

Выставку «Структуры хаоса» можно посетить с 10 февраля по 12 марта в центральном выставочном зале Псковского музея-заповедника (улица Некрасова,7)

Стоимость посещения: 100 рублей за человека (50 рублей - льготная категория граждан).

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