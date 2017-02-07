Владимир Шураев покидает пост начальника управления внутренней политики администрации Псковской области
Владимир Шураев покидает пост начальника управления внутренней политики администрации Псковской области. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания региональной администрации которое проходит сегодня, 7 февраля, он займет пост исполнительного директора Ассоциации местного самоуправления Псковской области.
Начальником управления внутренней политики региона станет Оксана Иванова, являвшаяся первым заместителем Шураева.
Владимир Шураев в 1996-1998 годах работал в ЖКХ Псковского района. С 1998 года - заместитель главы Псковского района по работе с депутатами. С 2000 года – первый заместитель главы Псковского района. С апреля 2003 года по июль 2013 года - глава Псковского района.
В июле 2013 года был назначен председателем комитета по вопросам местного самоуправления администрации Псковской области. В октябре 2014 года - начальником управления внутренней политики администрации Псковской области.