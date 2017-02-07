Сегодня театры из Петербурга и Новосибирска покажут в Пскове «Аленький цветочек» и «Снегурочку»

10:45, 07 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 7 февраля, театры из Петербурга и Новосибирска покажут в Пскове два спектакля в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В Псковском областном театре кукол для самых маленьких гостей фестиваля театр «Кукольный формат» (Санкт-Петербург) представит моноспектакль «Аленький цветочек». Показы состоятся в 10:00 и 12:00.

Вечером на большой сцене Псковского академического театра драмы новосибирский «Старый дом» покажет фантастическую оперу «Снегурочка», созданную по мотивам одноименного произведения Островского. Начало спектакля - в 19:00. В продаже еще осталось несколько билетов.

Завтра, 8 февраля, в 14:00 и 18:00 на малой сцене драмтеатра «Кукольный формат» представит зрителям свой вариант «Пиковой дамы». В 16:00 в медиахолле Театрально-концертной дирекции пройдет лекция историка театра, продюсера, драматурга, режиссера, доцента РГИСТ, доктора искусствоведения Константина Учителя «Пиковая дама»: Чайковский. Мейерхольд. Хармс. Вход на встречу свободный.

В этот же день на большой сцене KLIM и Центр драматургии и режиссуры (Москва) расскажут «Сказки для взрослых» по мотивам пушкинских «Царь Никита», «Жених», «Сказка о попе и работнике его Балде».

Подробная афиша и билеты на официальном сайте фестиваля.