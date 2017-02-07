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Общество

Количество участников конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен» выросло до 27 человек

Количество фотографий в альбоме конкурса «Мой маленький спортсмен», который проводит  Псковское агентство информации в рамках подготовки к церемонии вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2016», продолжает расти. Сейчас за главный приз – квартальный абонемент в клуб «С-фитнес» - борются 27 участников. Оценить их фотографии можно в альбоме конкурса на официальной странице ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

На сегодняшний день по числу отметок  «Мне нравится» лидирует 9-летний дзюдоист Тимур Тимофеев. 

Напомним, на конкурс принимаются фотографии детей, так или иначе связанные со спортом. Принять участие в нём может любой желающий, для этого нужно войти в группу ПАИ в социальной сети «ВКонтакте», стать её участником и опубликовать фото в соответствующем альбоме, а кроме того, сделать репост сообщения о конкурсе, закреплённый на странице ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

​Победитель будет определён по числу «лайков».

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