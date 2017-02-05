Псковская «Лыжня России» переместилась в Великие Луки из Острова из-за сложности трасс

10:27, 07 февраля 2017, ПАИ

Массовые соревнования «Лыжня России» в Псковской области перенесли из Острова в Великие Луки из-за сложности трасс. Об этом рассказал заместитель председателя Государственного комитета области по физической культуре и спорту – начальник отдела по учебно-спортивной работе Алексей Орлов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Комсомольская правда. Псков» 7 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства.

«В Острове более профессиональные трассы, для начинающих и любителей они сложны», - пояснил Алексей Орлов.

Он напомнил, что в этом году Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России» исполняется 35 лет. В Псковской области эти соревнования проходили 13 раз, последние 4 гонки прошли в Великих Луках. В этом году соревнования проводят 74 региона страны.

«В Псковской области много лыжников: спортсменов и любителей, поэтому гонка востребована, - отметил Алексей Орлов. - В прошлом году мероприятие не проводили - люди проголодались».

Заместитель начальника отдела по учебно-спортивной работе Госкомитета области по спорту Наталья Зеленкова заверила, что в этом году отмены соревнований не будет. «В этот раз погода более устоявшаяся, снежный покрой хороший, отмены мероприятия не планируется, мы этому очень рады», - сказала она.

Наталья Зеленкова также заметила, что в Пскове нет трасс с постоянно работающими снежными пушками, где горожане смогли бы заниматься лыжами. Она также рассказала, что заходила в один из спортивных магазинов города и выяснила, что жители города не покупают лыжи. «Администрации нужно как-то решать эту проблему», - заявила представительница Госкомитета области по спорту.