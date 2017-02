Фотографию, сделанную на вокзале Пскова, теперь можно увидеть в Нью-Йорке, Париже и Цюрихе

11:37, 07 февраля 2017, ПАИ

Фотографию, сделанную на железнодорожном вокзале Пскова, автором которой является фотограф Дмитрий Марков, теперь можно увидеть в Нью-Йорке, Париже и Цюрихе. Там она представлена в рамках проекта «Одна ночь на iPhone 7» («One Night on iPhone 7»), организованного компанией Apple. Об этом сообщает Дмитрий Марков на своей странице в Facebook.

Напомним, акция Apple «Одна ночь на iPhone 7» («One Night on iPhone 7») в рамках проекта «Снято на iPhone» («Shot on iPhone») стартовал 5 ноября 2016 года, чтобы продемонстрировать возможности в условиях слабого освещения камер телефонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Фотографы путешествовали по всему миру, начиная от клубов Йоханнесбурга в Южной Африке до крыш Шанхая в Китае.

Сделанные в рамках проекта фотографии уже размещаются на рекламных щитах в ряде городов по всему миру.

В 2015 году Дмитрий Марков получил Instagram-грант от одного из крупнейших фотоагентств мира, также он занял второе место на Activist Awards 2014 в любительской категории за фотоисторию «Дорога из серого кирпича».

Большое интервью Дмитрия Маркова можно почитать на сайте «Афиши». Фотографии и подробный рассказ о проекте «Одна ночь на iPhone 7» («One Night on iPhone 7») размещен на специальной странице блога компании Apple. Посмотреть фотографии Дмитрия Маркова в Инстаграм можно тут.