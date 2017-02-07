0
13:33
8 февраля состоится «научный» ПАИ-live
12:16
В 2017 году на финансирование программы капремонта в Псковской области планируют направить более миллиарда рублей
11:37
Фотографию, сделанную на вокзале Пскова, теперь можно увидеть в Нью-Йорке, Париже и Цюрихе
10:16
Дата подорожания проезда в псковских автобусах с 20 до 23 рублей по-прежнему неизвестна
10:14
Роман Романов переходит на работу в ПсковГУ
10:12
Владимир Шураев покидает пост начальника управления внутренней политики администрации Псковской области
10:09
Виктор Мусатов возглавил комитет по природопользованию Псковской области
Еще новости
  • Коротко
Общество

Фотографию, сделанную на вокзале Пскова, теперь можно увидеть в Нью-Йорке, Париже и Цюрихе

Фотографию, сделанную на железнодорожном вокзале Пскова, автором которой является  фотограф Дмитрий Марков, теперь можно увидеть в Нью-Йорке, Париже и Цюрихе. Там она представлена в рамках проекта «Одна ночь на iPhone 7» («One Night on iPhone 7»), организованного компанией Apple. Об этом сообщает Дмитрий Марков на своей странице в Facebook.

Напомним, акция Apple «Одна ночь на iPhone 7» («One Night on iPhone 7») в рамках проекта «Снято на iPhone» («Shot on iPhone») стартовал 5 ноября 2016 года, чтобы продемонстрировать возможности в условиях слабого освещения камер телефонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Фотографы путешествовали по всему миру, начиная от клубов Йоханнесбурга в Южной Африке до крыш Шанхая в Китае.

Сделанные в рамках проекта фотографии уже размещаются на рекламных щитах в ряде городов по всему миру.

В 2015 году Дмитрий Марков получил Instagram-грант от одного из крупнейших фотоагентств мира, также он занял второе место на Activist Awards 2014 в любительской категории за фотоисторию «Дорога из серого кирпича»

Большое интервью Дмитрия Маркова можно почитать на сайте «Афиши». Фотографии и подробный рассказ о проекте «Одна ночь на iPhone 7» («One Night on iPhone 7») размещен на специальной странице блога компании Apple. Посмотреть фотографии Дмитрия Маркова в Инстаграм можно тут.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

8 февраля состоится «научный» ПАИ-live
07 февраля 2017
8 февраля состоится «научный» ПАИ-live
В 2017 году на финансирование программы капремонта в Псковской области планируют направить более миллиарда рублей
07 февраля 2017
В 2017 году на финансирование программы капремонта в Псковской области планируют направить более миллиарда рублей
Фотографию, сделанную на вокзале Пскова, теперь можно увидеть в Нью-Йорке, Париже и Цюрихе
07 февраля 2017
Фотографию, сделанную на вокзале Пскова, теперь можно увидеть в Нью-Йорке, Париже и Цюрихе
Дата подорожания проезда в псковских автобусах с 20 до 23 рублей по-прежнему неизвестна
07 февраля 2017
Дата подорожания проезда в псковских автобусах с 20 до 23 рублей по-прежнему неизвестна
Роман Романов переходит на работу в ПсковГУ
07 февраля 2017
Роман Романов переходит на работу в ПсковГУ 10
Владимир Шураев покидает пост начальника управления внутренней политики администрации Псковской области
07 февраля 2017
Владимир Шураев покидает пост начальника управления внутренней политики администрации Псковской области 3
Виктор Мусатов возглавил комитет по природопользованию Псковской области
07 февраля 2017
Виктор Мусатов возглавил комитет по природопользованию Псковской области
Правительство РФ предлагает усилить ответственность за отказ уступить дорогу пешеходам
07 февраля 2017
Правительство РФ предлагает усилить ответственность за отказ уступить дорогу пешеходам 1

Идет загрузка...