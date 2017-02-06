В 2016 году в Псковской области сократилось число пожаров, происшествий на воде и ДТП

10:42, 07 февраля 2017, ПАИ

В 2016 году 918 жителей Псковской области умерли от внешних причин, доложил председатель Госкомитета региона по здравоохранению и фармации Игорь Потапов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания администрации области, которое проходи сегодня, 7 февраля. Игорь Потапов отметил, что чаще всего жители Псковской области умирают от сердечно-сосудистых болезней, на втором месте – онкология, на третьем – смертность от внешних причин.

Он добавил, что за 12 месяцев 2016 года в Псковской области зарегистрировали 820 пожаров (в 2015 году – 931, снижение на 11,9%), на которых погиб 101 человек (в предыдущем - 103 человека, уменьшение на 1,9%), в том числе 6 детей (в 2015 – 4).

На водных объектах региона за год произошли 62 происшествия, погибли 48 человек (в 2015 году - 52, снижение на 7,7%).

Также за январь-декабрь 2016 года произошло 1 тыс. 131 ДТП (в 2015 году – 1 тыс. 423 ДТП), пострадали 1 тыс. 520 человек (в 2015 году – 1 тыс. 843 человека), погибли 140 граждан (в 2015 году – 181).

Игорь Потапов также добавил, что от суицидов в прошлом году погибли 159 человек (в 2015 году - 151), 70% из них - лица до 60 лет, 5 человек - до 20 лет. Он отметил, что, в основном, это здоровые в психическом плане люди. В результате убийств погиб 51 человек (в 2015 - 62), от алкоголя - 54 (в 2015 - 71).

Председатель Госкомитета подчеркнул, что работа по профилактике суицидов должна стать плановой, разовыми мероприятиями ситуацию не переломить.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поручил представить соответствующий план работы с учётом того, что здесь присутствует не только медицинская составляющая. Кроме того, глава региона напомнил, что совместно с начальником Управления социальной защиты населения Псковской области Арменом Мнацаканяном должна быть закончена работа по составлению социальных паспортов. Также губернатор попросил Игоря Потапова совместно со специалистами из соцзащиты и из Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского подготовить доклад на тему суицидов.