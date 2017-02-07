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Общество

Совет фракции «Единая Россия» гордумы выступил против снятия 20 млн рублей с ремонта дворов Пскова

Совет фракции «Единая Россия» Псковской городской Думы выступил против перераспределения средств бюджетных ассигнований дорожного фонда города. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, проект решения о поправках в бюджет города Пскова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, внесенный администрацией города Пскова на рассмотрение ПГД, предполагает снятие 20 млн рублей с капитального ремонта дворовых территорий и проездов к ним в пользу погашения кредиторской задолженности по содержанию улично-дорожной сети в 2016 году.

Проект рассмотрели на профильном комитете гордумы и совещании главы города Пскова по исполнению бюджета, где вопрос вызвал дискуссию. После этого состоялось заседание Совета фракции «Единая Россия», на котором принято решение рекомендовать администрации города изыскать средства на погашение задолженности из других статей бюджета и оставить без изменений средства субсидий на ремонт дворов.

Как сообщил и. п. руководителя фракции «Единая Россия», депутат Псковской городской Думы Валерий Лесников, соответствующее письмо будет направлено в адрес администрации муниципалитета. Решение Совета также рассмотрят на заседании фракции «Единая Россия» ПГД накануне очередной сессии. 

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