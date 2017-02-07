Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков псковского УМВД ознакомился с работой центра «Ручей»

12:02, 07 февраля 2017, ПАИ

Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Титов посетил реабилитационный центр «Ручей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В ходе встречи Сергей Титов познакомился с деятельностью учреждения, его историей, организацией работы, с обязанностями реабилитантов и консультантов центра. Он также пообщался с лицами, проходящими в центре курс физического, психологического и духовного восстановления.

С руководством центра обсуждались вопросы осуществления взаимодействия, связанного, в частности, с профилактикой наркозависимости и социальной адаптацией граждан.