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Общество

Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков псковского УМВД ознакомился с работой центра «Ручей»

Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Титов посетил реабилитационный центр «Ручей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В ходе встречи Сергей Титов познакомился с деятельностью учреждения, его историей, организацией работы, с обязанностями реабилитантов и консультантов центра. Он также пообщался с лицами, проходящими в центре курс физического, психологического и духовного восстановления.

С руководством центра обсуждались вопросы осуществления взаимодействия, связанного, в частности, с профилактикой наркозависимости и социальной адаптацией граждан.

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