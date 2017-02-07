Елена Бибикова предложила расширить географию псковского проекта «Университет третьего возраста – факультет ЖКХ»

13:05, 07 февраля 2017, ПАИ

Председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов представил проект «Университет третьего возраста – факультет ЖКХ» на расширенном совещании по вопросу реализации Стратегии действий в интересах старшего поколения в РФ до 2025 года, которое состоялось 6 февраля в администрации Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в союзе, в заседании приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Елена Бибикова, руководители органов исполнительной власти, координатор партийного проекта «Старшее поколение», депутат областного Собрания Ирина Богачева, представители общественности.

По словам Алексея Кириллова, проект «Университет третьего возраста – факультет ЖКХ» направлен на решение принципиальной стратегической задачи - активного долголетия и адаптации пожилых людей через объединение поколений, стимулирование собственников и нанимателей жилья к объединению для управления многоквартирными домами, созданию институтов самоуправления.

«Просвещение пенсионеров по вопросам ЖКХ, управления многоквартирным домом и общественного контроля позволит этим категориям граждан эффективно управлять многоквартирным домом, формировать комфортную среду своего проживания, грамотно и обоснованно вести диалог с поставщиками услуг и управляющими организациями в сфере ЖКХ, - пояснил он. - Мероприятия проекта будут проводиться силами молодых специалистов проекта «Школа грамотного потребителя» на базе сети «Университет третьего возраста», что является отличным примером объединения поколений».

«Старшее поколение – это люди, которым мы обязаны жизнью», - подчеркнула важность создания достойных условий для пенсионеров Елена Бибикова. Она добавила, что географию проекта можно постепенно расширять: такой положительный опыт будет востребован и в других регионах.

Отметим, при реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением президента РФ от 5 апреля 2016 года и на основании конкурса, проведенного Союзом пенсионеров России.