Турчак предложил проверить качество обучения в псковских автошколах

11:01, 07 февраля 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак сегодня, 7 февраля, в ходе заседания администрации региона предложил проверить качество обучения в псковских автошколах и принять ряд других мер для профилактики ДТП. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, свои предложения глава региона высказал в ответ на доклад руководителя регионального УГИБДД Анатолия Ефимова.

Последний в качестве причин роста аварийности на псковских дорогах назвал недостаточно качественную подготовку водителей, а также низкое качество проведения техосмотров транспортных средств после того, как эту функцию передали от ГИБДД Российскому союзу автостраховщиков. «Мы предлагаем передать это [проведение техосмотров — ПАИ] Минтрансу - будем выходить с законодательной инициативой», — отметил Ефимов.

Ещё одним фактором, негативно влияющим на аварийность, начальник областного УГИБДД назвал плохое состояние дорожного покрытия.

Помимо этого, он обратил внимание на сокращение финансирования программы профилактики детского травматизма на дорогах.

В ответ Андрей Турчак предложил проверить реестр псковских автвошкол, и, возможно, ужесточить требования к таким учреждениям дополнительного образования, пересмотреть учебные планы. Возможно, для повышения качества обучения водителей рынок псковских автошкол должен будет сократиться, добавил глава региона.

Он поручил сотрудникам администрации региона взять данный вопрос на контроль и к марту подготовить конкретные предложения. Также он поручил руководителю государственного финуправления региона Татьяне Бариновой восстановить необходимое финансирование программы профилактики детского травматизма, а касательно законодательной инициативы об изменении принципов проведения техосмотра сказал, что её нужно обсудить на площадке регионального парламента, который впоследствии сможет выступить субъектом законодательной инициативы.