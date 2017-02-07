8 февраля в музее-усадьбе Софьи Ковалевской откроется новая выставка Пушкинского заповедника

11:25, 07 февраля 2017, ПАИ

8 февраля в Полибино в музее-усадьбе Софьи Ковалевской откроется новая выставка. Экспозицию подготовил Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации представитель информационной службы Пушкинского заповедника Лидия Токарева, выставка, которая называется «Софья Ковалевская. Полибино. Михайловское. Стокгольм», включает в себя копии живописных (масло, акриловая паста, картон) работ Игоря Шаймарданова из цикла «Софья Ковалевская». На картинах изображены места, сыгравшие особую роль в судьбе выдающегося математика — Полибино, Михайловское и Тригорское, Псков, Санкт-Петербург, Париж, Стокгольм второй половины XIX века. Фигуры главной героини и её современников даны в пейзажах как второстепенные элементы композиции (стаффажи).

Другой блок выставки — фотографии, выполненные сотрудниками «Михайловского»: его директором Георгием Василевичем и ведущим специалистом службы информации Николаем Алексеевым. На снимках — наиболее значимые экспонаты из фондов музея-усадьбы Софьи Ковалевской и виды современного Полибино.

Подобную выставку 10 февраля, в день памяти Софьи Ковалевской, музей-заповедник «Михайловское» откроет в Стокгольме (Швеция) в посольстве Российской Федерации.