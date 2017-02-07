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Экономика

Сельхозпредприятие из Новосокольнического района нарушало ветеринарные правила при выработке сырого молока

В ходе проведённой управлением Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям внеплановой проверки СПК - колхоза «Родина», который работает в деревнях Окни, Гаражани, Демя, Шахниха, Старосокольники, Шубино, Ламыгино и Отрадное Новосокольнического района Псковской области, на предприятии были выявлены нарушения ветеринарного законодательства при выработке сырого молока. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве, в СПК не проводились копрологические исследования на нематодозы, не была проведена вакцинация против стригущего лишая, паратифа, согласно плану противоэпизоотических и профилактических мероприятий. Кроме того, на молочно-товарных фермах не были промаркированы ведра для обмывания вымени и не проводилась дезинфекция помещений.

По факту нарушений было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении СПК - колхоз «Родина», ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 10.6 КоАП РФ. В результате рассмотрения дела на предприятие был наложен денежный штраф.

Также колхозу было выдано предписание об устранении нарушений.

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