Морозный день без осадков обещают псковские синоптики 8 февраля

18:04, 07 февраля 2017, ПАИ

8 февраля на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 1-6 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -17 до -22 градусов, местами до -24, днем – от -10 до -15.

Атмосферное давление будет выше нормы.