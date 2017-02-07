Морозный день без осадков обещают псковские синоптики 8 февраля
8 февраля на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 1-6 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -17 до -22 градусов, местами до -24, днем – от -10 до -15.
Атмосферное давление будет выше нормы.