Дневник фестиваля. День пятый (ВИДЕО)

12:43, 07 февраля 2017, ПАИ

В пятый день XXIV Пушкинского театрального фестиваля на сцене псковского Театра кукол детский спектакль «Аленький цветочек» представил «Кукольный формат» из Санкт-Петербурга режиссера Анны Викторовой.

Спектакль принимал участие во Всемирном карнавале кукол в Тайланде в 2014 году. Актриса Ольга Донец победила в номинации «Лучшая актриса», а спектакль стал номинантом на «Главный приз». На фестивале «Театры Санкт-Петербурга — детям» в 2014 году постановка получила награды в номинациях «Лучший спектакль» и «Лучшая актриса».

«Аленький цветочек» - участник внеконкурсной программы фестиваля «Золотая маска», а также Международного фестиваля кукольных и синтетических театров KYKART XII, Санкт-Петербург.