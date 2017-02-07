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Общество

О поездках из Петербурга в Псков на лошадях расскажут 8 февраля в клубе «Тропы»

8 февраля в клубе «Тропы» имени Глеба Травина с лекцией «Путешествие из Петербурга в Псков до железных дорог и автомобилей» выступит независимый историк-исследователь, участник некоммерческого партнерства «Серебряное Кольцо России», руководитель туристского клуба «Вершина» в Санкт-Петербурге Александр Павлов. Как сообщили Псковскому агентству информации в проекте «Молок и сено», встреча пройдет в медиахолле Театрально-концертной дирекции Псковской области. Начало - в 19:00. Вход свободный

Александр Павлов - автор двух книг по генеалогии псковского дворянства и путям сообщения в России в XVIII-XIX веках.

«Про железные дороги сказано и написано много — это то, что дало человечеству шанс путешествовать быстрее, чем прежде, и, конечно, свою особую эстетику. А что же обычные дороги, по которым ездили испокон веков? Кажется, наши предки чаще скучали от этих долгих, утомительных переездов, как, например, Александр Сергеевич Пушкин, сказавший: «На каждой станции советую из коляски выбрасывать пустую бутылку; таким образом, ты будешь иметь от скуки какое-нибудь занятие», - рассказали организаторы. - Но так ли почтовые тракты скучны, однообразны, неинтересны? Для нас — вовсе нет, ведь тогда все было иначе, чем сейчас. На лекции псковичам обещают мысленную поездку из Петербурга в Псков на лошадях.

Напомним, что проект «Ветка» предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.

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