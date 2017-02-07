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Общество

Хакеры из Туниса взломали сайт федерации шахмат Псковской области

 Сайт федерации шахмат Псковской области подвергся атаке хакерской группировки из Туниса. Об этом сообщает сайт luki.ru. 

При входе на сайт можно было увидеть сообщение, датированное 6 февраля, «hacked By Fallaga Gassrini» («взломано Фаллага Гассрини»). В сообщении на английском языке, оставленном взломщиками, содержатся оскорбления в адрес Ирана, курдов, сионистов и запрещенной в России террористической группировки ИГ, а также приветствие Тунису, Палестине и хакерской группировке Fallaga Team. В конце сообщения изображен анимированный флаг Туниса. 

Как рассказал Псковскому агентству информации председатель Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов, на данный момент сайт работает в штатном режиме.

Он отметил, что атаки на сайт совершаются каждый год в связи с его растущей популярностью портала.  «Сайт стал достаточно популярным, и это привлекает всяческих мошенников, они пытаются взламывать его. Да, сегодня была совершена атака на наш сайт, но наши коллеги довольно оперативно справились с этой проблемой и сейчас все работает», - подчеркнул Дмитрий Шахов.

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