Хакеры из Туниса взломали сайт федерации шахмат Псковской области

17:16, 07 февраля 2017, ПАИ

Сайт федерации шахмат Псковской области подвергся атаке хакерской группировки из Туниса. Об этом сообщает сайт luki.ru.

При входе на сайт можно было увидеть сообщение, датированное 6 февраля, «hacked By Fallaga Gassrini» («взломано Фаллага Гассрини»). В сообщении на английском языке, оставленном взломщиками, содержатся оскорбления в адрес Ирана, курдов, сионистов и запрещенной в России террористической группировки ИГ, а также приветствие Тунису, Палестине и хакерской группировке Fallaga Team. В конце сообщения изображен анимированный флаг Туниса.

Как рассказал Псковскому агентству информации председатель Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов, на данный момент сайт работает в штатном режиме.

Он отметил, что атаки на сайт совершаются каждый год в связи с его растущей популярностью портала. «Сайт стал достаточно популярным, и это привлекает всяческих мошенников, они пытаются взламывать его. Да, сегодня была совершена атака на наш сайт, но наши коллеги довольно оперативно справились с этой проблемой и сейчас все работает», - подчеркнул Дмитрий Шахов.