Суд не удовлетворил апелляционную жалобу псковича, осужденного за нападение на начальника отдела рыбоохраны

13:37, 07 февраля 2017, ПАИ

Суд апелляционной инстанции Псковского областного суда принял решение оставить без изменения приговор в отношении осужденного, напавшего в июне 2015 года на начальника отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Инцидент произошел 7 июня 2015 года, когда во дворе своего дома подвергся разбойному нападению начальник отдела рыбоохраны по Псковской области. Нападавший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес телесные повреждения представителю рыбоохранного ведомства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий преступник был задержан.

Псковский областной суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы, однако приговор осужденного не устроил, и он направил в суд апелляционную жалобу, впоследствии оставленную без удовлетворения.