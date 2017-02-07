14 февраля в Пскове организуют сбор новых книг для сельских библиотек

13:41, 07 февраля 2017, ПАИ

14 февраля Псковская библиотечная ассоциация и областная универсальная научная библиотека присоединятся к первой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, акция проводится по инициативе Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». Идея Международного дня книгодарения – «вдохновлять людей по всему миру дарить детям и друг другу хорошие книги, демонстрируя, что книга остается лучшим подарком и не теряет своей ценности даже в век высоких информационных технологий».

В Пскове будет организован сбор новых книг для сельских библиотек. Подведение итогов акции состоится 18 апреля в рамках XIV Международного книжного форума «Русский Запад».

Жителей Пскова приглашают к участию в акции. Начнётся она в 14:00 в фойе Псковской областной универсальной научной библиотеки (Псков, улица Профсоюзная, дом 2).

Акция продлится до 14 апреля.