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Общество

Жаворонков: Мы можем построить работу сети МФЦ с большей пользой и эффективностью

Курирующий сеть многофукнциональных центров по предоставлению госуслуг (МФЦ) вице-губернатор Максим Жаворонков сегодня, 7 января, на заседании администрации Псковской области высказал мнение, что работу центров можно организовать с большей пользой и эффективностью.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Жаворонков напомнил, что 2016 год стал первым годом, когда сеть МФЦ региона работала на полную мощность.

«Согласно указу президента от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования государственного управления» к концу 2015 года нами был обеспечен доступ к получению по принципу «одного окна» государственных и муниципальных услуг для 90% жителей региона. Данный показатель достигнут за счет открытия 24 отделов МФЦ в муниципальных районах и городских округах, а также 33 территориально-обособленных структурных подразделений МФЦ в наиболее густонаселенных сельских поселениях», — отметил вице-губернатор.

По его словам, за 2016 год через 119 окон обслуживания МФЦ гражданами было подано в общей сложности более 132 тысяч заявлений. Среднее время ожидания в очереди составило 11 минут. Однако, добавил Максим Жаворонков, в некоторых случаях гражданам всё же приходилось ждать даже более установленного предела в 15 минут, причём, доходило до ожидания более часа. 

Сейчас в МФЦ предоставляют 69 видов государственных услуг, в том числе 26 видов, относящихся к полномочиям федеральных ведомств и 17 видов, относящихся к полномочиям государственных внебюджетных фондов.  При этом по итогам 2016 года объем предоставленных федеральных услуг в 7 раз превысил объем региональных (116 тысяч заявлений против 16 тысяч).

Вице-губернатор сообщил, что в 2017 году планируется увеличить количество предоставляемых через МФЦ видов услуг до 120, в том числе организовать выдачу готовых паспортов (национальных и заграничных), а также водительских удостоверений при их замене, утрате или хищении. Ввести эту норму планировалось ещё к 1 февраля, но из-за неподготовленности системы на федеральном уровне было принято решение отложить реализацию этого плана на октябрь. 

Также Максим Жаворонков рассказал, что по итогам 2016 года от деятельности МФЦ по предоставлению федеральных услуг в областной бюджет поступило 46 млн рублей. В 2017 году ожидается дальнейшее увеличение объема таких поступлений — как за счет предоставления через МФЦ новых видов услуг, так и за счет дальнейшего роста востребованности уже имеющихся.

Затем заместитель главы администрации региона сообщил, что в 7-ми районах, например, в Усвятском и Дедовичском, наблюдаетя низкая загруженность сотрудников МФЦ, которые в общей сложности приняли около 1000 заявлений-обращений. По словам Жаворонкова, имеющуюся в этих районах штатную численность можно центров можно было бы использовать для сокращения очередей в городах и соседних крупных районах, куда сотрудники могли бы приезжать для работы в мобильных офисах. 

В свою очередь в некоторых районах, например, в Бежаницком, многофункциональные центры очень популярны у населения за счёт активной работы местных властей по их продвижению, добавил Жаворонков.

Между тем, отметил он, стабильно низкую эффективность демонстрируют созданные в 14 муниципальных районах территориально-обособленные структурные подразделения МФЦ в сельской местности. За второе полугодие 2016 года ими было принято всего 177 заявлений, 108 из которых — заявления на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Главной причиной низкой востребованности работы таких отделов МФЦ является отсутствие в большинстве сельских поселений инфраструктуры, позволяющей оплачивать государственную пошлину.

Максим Жаворонков также рассказал, чт вторым по значению направлением деятельности МФЦ является работа Центра телефонного обслуживания. В 2016 году количество обработанных Центром звонком увеличилось на 11%: с 88 тысяч до 98 тысяч. Самыми распространенными продолжают оставаться заявки о записи на приём к врачам в лечебные учреждения области. Таких звонков за прошлый год принято более 80 тысяч. Вторыми по популярности остаются обращения по вопросам деятельности МФЦ.

После доклада своего заместителя губернатор Андрей Турчак спросил у него, чем закончилась встреча с новым заместителем министра экономического развития, который курирует сферу МФЦ. «Работа не закончена, — ответил вице-губернатор. 00 На мой взгляд, нынешняя система МФЦ не слишком эффективна, о чем я говорил выше. Мы можем построить её работу иначе с большей пользой и эффективностью».

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