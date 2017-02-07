В 2017 году на финансирование программы капремонта в Псковской области планируют направить более миллиарда рублей

12:16, 07 февраля 2017, ПАИ

Администрация Псковской области утвердила объем средств, которые Региональный оператор - Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах вправе израсходовать в 2017 году на финансирование региональной программы капремонта. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 7 февраля, на заседании администрации Псковской области, сообщил и. о. руководителя областного госкомитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

Он рассказал, что данный объем средств определен путем суммирования 80% от прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году и остатка денег, не использованных региональным оператором в предыдущем периоде.

Агапов отметил, что с марта 2015 года по 1 января 2017 в регионе собрали на капремонт 734 млн 246 тысяч 486,32 рублей, при этом работ выполнили на 107 млн 177 тысяч 699,44 рублей. Остаток средств, не использованный региональным оператором в 2016 году, составляет 627 млн 68 тысяч 786,88 рублей. Прогнозируемый объем поступлений взносов на капитальный ремонт за 2017 год составит 505 млн 68 тысяч 714,58 рублей. Следовательно, объем средств, которые Региональный оператор вправе израсходовать на финансирование программы капитального ремонта в 2017 году, составит 1 млрд 31 млн 123 тысяч 758, 54 рублей, доложил и. о. председателя госкомитета.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак спросил, когда будут заключены контракты по этим средствам.

Курирующий отрасль ЖКХ вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов отметил, что есть реестр квалифицированных подрядчиков, в который входит 37 компаний. «Вот им предстоит освоить миллиард, поэтому у меня большие сомнения, что работы эти будут выполнены в этом году. Миллиард - это не шутки», - подчеркнул заместитель губернатора и предложил попробовать заключить контракты до мая.

«Я не понимаю, как мы до мая все успеем. Я ставлю крайний срок – август», - заявил руководитель Фонда капремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергей Макарченко.

На это Александр Кузнецов ответил: «Я видел, что такое перекрывать кровли в октябре, поэтому май-июнь должен быть четкой отсечкой, когда мы законтрактуем все объёмы средств».

Активист Общероссийского народного фронта Сергей Елизаров, в свою очередь, сказал, что в домах, где есть советы домов, наблюдающие за ходом ремонта, подрядчики вынуждены проводить свои работы гораздо качественнее. Он добавил, что уже начали проявляться проблемные места в некоторых домах, где недавно был проведён капитальный ремонт. «Мы указываем на недостатки, которые необходимо исправить, и к нам прислушиваются», - рассказал Сергей Елизаров и выразил надежду, что подрядчики в 2017 году будут работать более качественно.