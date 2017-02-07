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Общество

Андрей Турчак призвал чиновников заранее подготовить декларации о доходах

Губернатор Псковской области Андрей Турчак призвал государственных и муниципальных служащих уже в феврале подготовить декларации по предоставлению сведений о доходах, расходах и имуществе за 2016 год. Об этом шла речь на заседании администрации 7 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель Управления по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области Павел Тельнов напомнил, что декларационная кампания стартовала 1 января 2017 года. Не позднее 1 апреля сведения должны предоставить лица, замещающие государственные должности области, не позднее 30 апреля - государственные гражданские служащие, муниципальные служащие и другие в соответствии с действующим законодательством.

Он отметил, что сведения могут быть представлены в любое время, начиная с 1 января года, следующего за отчетным. Откладывать представление сведений до апреля не рекомендуется, особенно в случае планируемого длительного отсутствия служащего. В 2017 году последний день срока представления сведений приходится на воскресенье, в этой связи сведения должны быть представлены в последний рабочий день, то есть, 28 апреля.

Также Павел Тельнов проинформировал, что запланировано и согласовано проведение семинаров-совещаний со специалистами кадровых служб и иными должностными лицами органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления, которые должны состояться 20 и 28 февраля текущего года, раздельно для каждой из указанных категорий лиц. На семинарах будут освещены новеллы законодательства по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справок.

Руководитель Управления по вопросам противодействия коррупции рассказал, что в минувшем году были проведены 8 проверок по фактам предоставления недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи, по результатам которых к четырем госслужащим пришлось применить меры юридической ответственности.

Он добавил, что в настоящее время управление осуществляет контроль за расходами государственного гражданского служащего, который приобрел квартиру, но не отчитался о своих расходах. «Следует отметить, что законодателем жестко и безальтернативно установлена мера ответственности за данное коррупционное правонарушение – отстранение от замещаемой должности и увольнение со службы», - подчеркнул Павел Тельнов и попросил отнестись к вопросу предоставления сведений о доходах и расходах серьезно.

«Старые волги, прицепы, сотки земли - всё это будет являться основанием для решений, которые не хотелось бы применять. Конечно, это никакая не коррупция, а зачастую забывчивость. Так вот надо сесть, вспомнить и всё записать. Откладывать до апреля не надо, заняться этим можно уже в феврале», - резюмировал Андрей Турчак.

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