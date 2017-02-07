Андрей Турчак: Псковские чиновники от ЖКХ должны извиниться перед жителями за рост платежей за ОДН

13:26, 07 февраля 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак заявил, что чиновники от ЖКХ должны извиниться перед жителями за рост платежей за ОДН. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания администрации региона, которое проходит 7 февраля.

«У нас появилась новая ругательная аббревиатура - ОДН. Кроме как глупостью произошедшее не назвать, сами себя высекли. Как теперь будете из этой ситуации выходить. Вы сами-то квитанции получали, видели эти цифры?» - обратился Андрей Турчак к своему заместителю, курирующему сферу ЖКХ, Александру Кузнецову и и. о. председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрею Агапову. Губернатор подчеркнул, что жители не просто возмущены увиденными в квитанциях цифрами, «а убиты».

«Мы выполнили то, что требовал Минстрой, - ответил на это Александр Кузнецов. - К обозначенной дате Центр муниципальной экономики и права разработал нормативы, которые должны были быть применены в Псковской области. Мы в итоге увидели некоторую неадекватность этих нормативов». Он напомнил, что есть два метода по внедрению этих нормативов: аналоговый, когда собираются все статистические данные, систематизируются и составляются расчеты, и есть расчетный метод, который, по мнению вице-губернатора, является наиболее приемлемым. «В силу федерального законодательства мы не имели правовой возможности ввести сразу расчетный норматив, первая платежка должна была быть аналоговой», - пояснил он.

«Вы видели эти цифры? Сопоставляли их с доходами семей? Понимали, что люди получат?» - спросил Андрей Турчак.

«Видели, понимали», - сказал на это Александр Кузнецов, но заметил, что управляющие компании неправильно применяют и трактуют эти нормативы. Он подчеркнул, что из расчётов должны быть исключены площади чердаков, подвалов, подсобных помещений, чего сделано не было.

Губернатор заявил, что до введения нового метода расчёта платы за ОДН нужно было собрать управляющие компании и провести разъяснительную работу.

Александр Кузнецов заверил, что работа с управляющими компаниями проводится, в феврале будет сделан перерасчет платы за ОДН за январь, а до июля планируется перейти на расчётный метод, но его введение необходимо обсудить с гражданами.

«Идея сама правильная, но реализация получилась неверной. В феврале мы выйдем на справедливый уровень нормативов», - уверил заместитель губернатора.

Глава администрации Пскова Игорь Калашников также сообщил, что со всеми управляющими компаниями Пскова были проведены встречи. «В феврале квитанции не будут превышать декабрьских цифр», - отчитался он.

«Не просто не превышать, а должен быть сделан перерасчет, и ждать обращений от граждан не надо. Нужно инициировать сходы и, не дожидаясь июля, принять решение о переходе на расчётный метод», - заявил Андрей Турчак.

Глава Пскова Иван Цецерский рассказал, что идёт вал обращений граждан по поводу квитанций за ОДН. Он попросил в дальнейшем областные постановления, которые касаются Пскова и Великих Лук, для начала отправлять на обсуждение в муниципалитеты, чтобы упредить подобные ситуации.

Председатель общественного совета при госкомитете области по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов отметил, что основной рост вызван высоким нормативом на электроэнергию, по остальным же позициями фактически произошло снижение платы за ОДН. Он проинформировал о том, что при разработке нормативов учитывались данные 1989 года, поскольку новее нормативов нет, при этом во внимание не бралось введение новых энергоэффективных технологий. «А по воде, несмотря на высокие нормативы, произошло фактическое снижение выставляемой платы в два раза», - сказал Алексей Кириллов.

«Граждане имеют право провести собрание и рассчитываться по фактическому потреблению, но управляющие компании им такой возможности не дали», - подчеркнул он.

Губернатор уточнил, сколько времени уйдёт на то, чтобы провести общие собрания жильцов. Алексей Кириллов ответил, что месяц.

«До конца марта чтобы работа с гражданами по сходам была проведена. Главное - успокоить граждан и вселить в них уверенность в том, что до апреля эта ситуация будет разрешена», - заключил Андрей Турчак.