В островской гостинице «Юность» потушили условный пожар

14:20, 07 февраля 2017, ПАИ

6 февраля в Островском районе в гостинице спортивно-оздоровительного центра «Юность» прошло пожарно-тактическое учение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

«К обеспечению пожарной безопасности зданий с массовым пребыванием людей - особое отношение, ведь в них одновременно может находиться большое количество человек, в данном случае как спортсменов, так и обслуживающего персонала, а тушение пожаров в таких зданиях имеет свои сложности», - отметили в ведомстве.

Согласно тактическому замыслу учения, в результате короткого замыкания электропроводки произошло загорание в одном из номеров гостиницы на первом этаже, горели полы и мебель. Площадь условного пожара составила 18 квадратных метров, в холле гостиницы на этаже наблюдалось сильное задымление. Создалась угроза распространения пожара на соседние номера и холл гостиницы через вентиляционные каналы, а также задымления на остальных этажах.

Сотрудник персонала гостиницы по телефону 01 сообщил о возгорании в пожарную охрану, администрация объекта предприняла меры по эвакуации людей и организовала встречу огнеборцев.

Через 11 минут к месту условного возгорания прибыл дежурный караул ПСЧ-21 в составе двух отделений на автоцистернах во главе с начальником караула. Руководитель тушения пожара дал команду одному отделению включиться в средства индивидуальной защиты органов дыхания, провести разведку и подать ствол «Б» на тушение пожара, второму отделению - установить автоцистерну на пожарный водоём, проложить магистральную линию и подать на защиту соседних помещений и помещений на втором этаже два ствола «Б».

На месте условного пожара был развернут штаб пожаротушения, обеспечена бесперебойная подача воды, на тушение и защиту подано расчётное количество стволов. Через 20 минут после возникновения условного возгорания оно было локализовано, а через 25 минут – ликвидировано.

В управлении сделали вывод, что учебные цели достигнуты, личный состав с задачами справился.