0
16:14
Цецерский пообещал лично премировать сотрудников ГИБДД, которые поймают пьяным «высокопоставленного» водителя
16:10
7% желавших прервать беременность псковичек передумали после консультации психолога
14:38
Количество участников конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен» выросло до 27 человек
13:33
8 февраля состоится «научный» ПАИ-live
13:26
Андрей Турчак: Псковские чиновники от ЖКХ должны извиниться перед жителями за рост платежей за ОДН
12:16
В 2017 году на финансирование программы капремонта в Псковской области планируют направить более миллиарда рублей
11:37
Фотографию, сделанную на вокзале Пскова, теперь можно увидеть в Нью-Йорке, Париже и Цюрихе
Еще новости
Общество

В островской гостинице «Юность» потушили условный пожар

6 февраля в Островском районе в гостинице спортивно-оздоровительного центра «Юность» прошло пожарно-тактическое учение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Фото с 60.mchs.gov.ru

«К обеспечению пожарной безопасности зданий с массовым пребыванием людей - особое отношение, ведь в них одновременно может находиться большое количество человек, в данном случае как спортсменов, так и обслуживающего персонала, а тушение пожаров в таких зданиях имеет свои сложности», - отметили в ведомстве.

Согласно тактическому замыслу учения, в результате короткого замыкания электропроводки произошло загорание в одном из номеров гостиницы на первом этаже, горели полы и мебель. Площадь условного пожара составила 18 квадратных метров, в холле гостиницы на этаже наблюдалось сильное задымление. Создалась угроза распространения пожара на соседние номера и холл гостиницы через вентиляционные каналы, а также задымления на остальных этажах.

Сотрудник персонала гостиницы по телефону 01 сообщил о возгорании в пожарную охрану, администрация объекта предприняла меры по эвакуации людей и организовала встречу огнеборцев.

Фото с 60.mchs.gov.ru

Через 11 минут к месту условного возгорания прибыл дежурный караул ПСЧ-21 в составе двух отделений на автоцистернах во главе с начальником караула. Руководитель тушения пожара дал команду одному отделению включиться в средства индивидуальной защиты органов дыхания, провести разведку и подать ствол «Б» на тушение пожара, второму отделению - установить автоцистерну на пожарный водоём, проложить магистральную линию и подать на защиту соседних помещений и помещений на втором этаже два ствола «Б».

На месте условного пожара был развернут штаб пожаротушения, обеспечена бесперебойная подача воды, на тушение и защиту подано расчётное количество стволов. Через 20 минут после возникновения условного возгорания оно было локализовано, а через 25 минут – ликвидировано.

В управлении сделали вывод, что учебные цели достигнуты, личный состав с задачами справился.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Цецерский пообещал лично премировать сотрудников ГИБДД, которые поймают пьяным «высокопоставленного» водителя
07 февраля 2017
Цецерский пообещал лично премировать сотрудников ГИБДД, которые поймают пьяным «высокопоставленного» водителя 4
7% желавших прервать беременность псковичек передумали после консультации психолога
07 февраля 2017
7% желавших прервать беременность псковичек передумали после консультации психолога
Количество участников конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен» выросло до 27 человек
07 февраля 2017
Количество участников конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен» выросло до 27 человек
8 февраля состоится «научный» ПАИ-live
07 февраля 2017
8 февраля состоится «научный» ПАИ-live 1
Андрей Турчак: Псковские чиновники от ЖКХ должны извиниться перед жителями за рост платежей за ОДН
07 февраля 2017
Андрей Турчак: Псковские чиновники от ЖКХ должны извиниться перед жителями за рост платежей за ОДН 13
В 2017 году на финансирование программы капремонта в Псковской области планируют направить более миллиарда рублей
07 февраля 2017
В 2017 году на финансирование программы капремонта в Псковской области планируют направить более миллиарда рублей 1
Фотографию, сделанную на вокзале Пскова, теперь можно увидеть в Нью-Йорке, Париже и Цюрихе
07 февраля 2017
Фотографию, сделанную на вокзале Пскова, теперь можно увидеть в Нью-Йорке, Париже и Цюрихе
Дата подорожания проезда в псковских автобусах с 20 до 23 рублей по-прежнему неизвестна
07 февраля 2017
Дата подорожания проезда в псковских автобусах с 20 до 23 рублей по-прежнему неизвестна

Идет загрузка...