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В Пустошке задержали белоруса и жителя Невеля, расплатившихся за букет цветов фальшивой купюрой

Сотрудники МО МВД России «Себежский» задержали двух мужчин, у которых изъяли партию пятитысячных купюр с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Себеже в один из местных магазинов зашли двое неизвестных мужчин. Они купили букет цветов и расплатились пятитысячной банкнотой. Однако, продавщица засомневалась в подлинности купюры и позвонила в полицию.

Тем временем, незнакомцы скрылись на автомобиле ВАЗ-2106, но женщина успела сфотографировать на свой мобильный телефон и машину, и покупателей. В результате экипаж ГИБДД остановил «шестерку» в Пустошке, ехавшие в ней 25-летний безработный уроженец Белоруссии и зарегистрированный в Невеле неработающий 31-летний мужчина были задержаны. В их автомобиле был оборудован тайник, где полицейские обнаружили фальшивые денежные знаки достоинством пять тысяч рублей. В УМВД отметили, что купюры были высокого качества. Всего стражи порядка изъяли тринадцать таких банкнот.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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