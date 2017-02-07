Акция «Влюблённые в искусство» пройдёт в Псковском музее-заповеднике

17:38, 07 февраля 2017, ПАИ

14 февраля с 18:00 до 22:00 в картинной галерее Псковского музея-заповедника пройдёт акция «Влюблённые в искусство». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

«Всех, кто придет в этот вечер в Псковский музей-заповедник ожидает волшебный мир живописи, живая музыка, мини-экскурсии по картинной галерее, романтическое кафе, дефиле народного костюма, розыгрыш сертификатов и многое другое. Акция стала уже традиционной. В 2017 году в пятый раз музей открывает двери для всех, кто неравнодушен к искусству», - отметили в музее.

Музей предлагает специальные цены: 150 рублей для пары, 100 рублей для одного человека. Дополнительная информация по телефону (8112)66-18-29; почта: pskovmuseum@mail.ru.