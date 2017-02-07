Роман Романов: Необходимо усилить голос, позицию и авторитет ПсковГУ по всем направлениям жизни региона

12:44, 07 февраля 2017, ПАИ

«На мой взгляд, необходимо усилить голос, позицию, авторитет Псковского госуниверситета по всем направлениям жизни региона. Это то, чего, я считаю, не хватает псковскому региону», — заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации Роман Романов, комментируя свой переход с должности заместителя руководителя аппарата администрации региона на должность проректора по воспитательной работе псковского вуза.

Как отметил Романов, идея его перехода в вуз «не новая, она уже обсуждалась и 2, и 3 года назад». «Сейчас созрели условия для этого, и решение было принято, за что я признателен и губернатору, и ректору», - добавил он.

Поясняя слова о том, что сейчас для такого кадрового решения сложились необходимые условия, экс-чиновник сказал: «Сейчас ключевые выборные процессы, за которые я отвечал, завершились, цикл завершился, сейчас стартует другой. Я буду, безусловно, помогать как эксперт и на новом месте выборному процессу. А вопрос возник, на самом деле, ещё до Нового года — после выборов в Госдуму».

Комментируя заявление губернатора Андрея Турчака о том, что в вузе экс-заместитель руководителя аппарата администрации и экс-руководитель управления внутренней политики будет курировать в том числе работу Центра политических исследований, Романов отметил: «В ПсковГУ уже год работает Центр социологии и региональной политики. Это важный инструмент для связки университета и региональной повестки. Вот этот инструмент нужно усилить. Если это получится за счёт преподавателей, учёных университета — это будет здорово. А я готов быть в этой компании коммуникатором».