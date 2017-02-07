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Общество

В Псковскую область пытались ввезти нидерландские фиалки с вредными организмами

В МАПП Бурачки Себежского района при проведении досмотра партии подкарантинной продукции с горшечными растениями выявили западный (калифорнийский) цветочный трипс. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, карантинные вредные организмы обнаружили в растениях фиалки, выращенных в Нидерландах.

Кроме того, в контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запретили ввоз из Белоруссии партии фуражного зерна ячменя весом 0,4 тонны. Причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата. Партию подкарантинной продукции вернули на территорию Белоруссии, а владельца груза привлекли к административной ответственности.

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