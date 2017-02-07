Увеличилось пособие на погребение

14:57, 07 февраля 2017, ПАИ

Размер социального пособия на погребение с февраля 2017 года проиндексирован на 5,4% и составляет теперь 5 тысяч 562 рубля 25 копеек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

Напомним, выплата социального пособия на погребение из средств Пенсионного фонда производится только на умерших пенсионеров, не работавших на день смерти. Чтобы получить такое пособие, лицо, взявшее на себя организацию похорон, должно обратиться в управление (отделы) ПФР по месту жительства умершего получателя пенсии, но не позднее шести месяцев со дня его смерти.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, справку о смерти умершего получателя формы № 33, выданную органами ЗАГС, документ, подтверждающий факт отсутствия работы пенсионера на день его смерти.

Непосредственная выплата социального пособия на погребение производится через организации почтовой связи на основании выданного специалистами Пенсионного фонда платежного поручения.

По всем вопросам специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте».