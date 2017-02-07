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Общество

В интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» сыграли пенсионеры-активисты в псковском Красном Кресте

В интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» сыграли пенсионеры-активисты в псковском Красном Кресте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

В канун дня памяти Александра Пушкина в гостиной Красного Креста состоялась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», посвященная жизни и творчеству поэта. Участницами игры стали активистки старшего возраста проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове».  «Для них были подготовлены 13 вопросов, ответы на которые нужно было найти в течение минуты. Из 13 предложенных вопросов только на два не смогли ответить «знатоки» старшего поколения», - рассказали в пресс-службе.

По количеству правильных ответов лидером стала Алексеева Маргарита. «Во время музыкальных пауз участницы игры вспоминали и исполняли романсы и песни на стихи А. С. Пушкина. По окончании интеллектуального турнира женщины читали любимые стихи поэта и делились впечатлениями от посещения мест, связанных с жизнью поэта.  В конце мероприятия всем участницам игры были вручены символические медали с изображением совы – символом мудрости и ясного ума», - добавили в пресс-службе.

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