Вопрос о приватизации муниципальной аптеки № 2 в Пскове отложен до весны

15:11, 07 февраля 2017, ПАИ

7 февраля глава Пскова Иван Цецерский провел рабочее совещание по поводу целесообразности приватизации муниципального предприятия «Центральная городская аптека № 2» по адресу: Октябрьский проспект, 16, включенного в план приватизации на этот год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, необходимость этого шага была продиктована требованиями федерального закона № 44. Он подразумевает, что аптека в статусе муниципального предприятия с 2017 года обязана проводить закупки лекарственных препаратов по международному непатентованному названию, т.е. популярные среди населения лекарства здесь продаваться не могут, что приведет к снижению конкурентоспособности аптеки на фармакологическом рынке города. Администрация города направила в Псковскую городскую Думу проект приватизации аптеки с изменением организационно-правовой формы с муниципального предприятия на общество с ограниченной ответственностью.

Иван Цецерский подчеркнул: «Вопрос приватизации аптеки социальный, щепетильный. Главное предназначение муниципальной аптеки – это специальное назначение: изготовление препаратов по индивидуальным рецептам и лекарственные льготы. Наша задача - найти рациональную модель жизнедеятельности аптеки с выгодой для города и пользой для людей». При этом он отметил, что в данном случае «приватизация - не есть продажа, это изменение правовой формы».

В настоящее время в Государственной Думе рассматривается новый законопроект, который предусматривает исключение государственных и муниципальных предприятий, занимающихся фармацевтической деятельностью, из числа тех, кто должен следовать 44-му федеральному закону. В случае принятия этого уточнения аптечное предприятие сможет и дальше работать в статусе муниципального. Кроме того, директор аптеки Владимир Якубанец пояснил, что предприятие сейчас работает в рамках долгосрочных договоров и есть время для принятия решения о правовой форме.

Глава Пскова предложил отложить рассмотрение вопроса приватизации псковской аптеки до принятия законопроекта на федеральном уровне и вернуться к обсуждению весной.