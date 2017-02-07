В Пскове состоялся первый турнир по грэпплингу

17:36, 07 февраля 2017, ПАИ

В Пскове на базе спортклуба «Унибос» прошли Чемпионат и Первенство Псковской области по грэпплингу. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, в мероприятии приняли участие 56 человек, представляющих 8 спортклубов.

В командном зачёте победителями стали представители клуба по джиу-джитсу «Рубикон», «серебро» у БК «Hansa FC» «бронза» досталась военнослужащим 25 ОМСБр. Далее места распределились следующим образом: четвёртое – у «Самурай», пятое – у «Унибос», шестое – у «Простории», седьмое – у «ДШЕ №1», восьмое – у «Бойцовского клуба».

В индивидуальном зачёте победителями турнира стали Абусуфиян Чубанов, Василий Васильев, Виктор Иваненков, Михаил Байкара, Александр Варенев, Михаил Савеленко, Никита Петров, Глеб Шадрин, Антон Ребезов, Александр Ежов, Данил Бабарин, Юрий Петров, Максим Сидоров, Федор Миронов, Александр Вожегов, Мухаммад Каримов, Мурид Гонгапшев, Бойханов Джасурбек, Мурид Гонгапшев, Василий Акимкин, Урал Кулдашев.

«Это первый официальный турнир по грэпплингу в нашей области, проведение, которого позволит сформировать сборную Псковской области для участия в Чемпионате СЗФО в городе Тосно в конце февраля», - сказал президент федерации панкратиона и грэпплинга Псковской области Андрей Зеленко.