Делегация Псковской области приняла участие во Всероссийском совещании агроинженерных служб

13:55, 07 февраля 2017, ПАИ

Делегация Псковской области приняла участие во Всероссийском совещании агроинженерных служб, которое провел первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов по поручению главы Минсельхоза России Александра Ткачева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Главном государственном управлении сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин, представители Минпромторга, Федерального агентства научных организаций, Российской академии наук, научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, руководители региональных органов управления АПК, инспекций гостехнадзора субъектов РФ, предприятий сельхозмашиностроения, испытательных станций, а также отраслевые союзы и ассоциации. Псковскую область представил начальник Управления государственного технического надзора Геннадий Шачинов.

Участники обсудили вопросы организации работы инженерно-технических служб АПК и развития сельхозмашиностроения. Джамбулат Хатуов отметил, что развитие сельского хозяйства невозможно без модернизации технической базы. «От того, насколько обеспечены аграрии современной техникой зависит выполнение сельскохозяйственных работ в оптимальные сроки, хороший урожай, качество продукции и ее конкурентоспособность на рынке. Мы с вами должны сделать все в рамках своей компетенции, чтобы наши сельхозпроизводители не испытывали дефицит в хорошей технике», - заявил он.

На совещании с докладом выступил директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Петр Чекмарев. Он рассказал, что обеспеченность тракторами отечественных сельхозпредприятий за последние 16 лет сократилась более чем в 2 раза. Это связано с тем, что новая техника, закупаемая в небольших объемах, не успевает возмещать списанную по сроку службы. «Обновление машинно-тракторного парка сегодня проходит недостаточными темпами, ежегодно необходимо приобретать как минимум 45 тыс. тракторов, 12 тыс. зерноуборочных комбайнов и 2 тыс. кормоуборочных машин», - сказал он.

В ходе совещания Джамбулат Хатуов призвал пересмотреть решения регионов в отношении инженерно-технических служб, обеспечивающих техническое оснащение отрасли. «Некоторые сельхозпредприятия ликвидировали эту службу, а муниципальные органы управления сельским хозяйством вывели ее из штата. Поэтому прошу выделить в своей структуре самостоятельный отдел, который будет отвечать за механизацию отрасли», - сказал он.

Первый замминистра также поручил разработать и внедрить региональные программы по обновлению парка сельхозтехники до 2020 года, а также наладить активное сотрудничество производителей с машиноиспытательными станциями. «Вся новая сельхозтехника должна проходить испытания на машиноиспытательных станциях. Только после этого ее можно выводить в поля», - заключил Джамбулат Хатуов.