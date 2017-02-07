На озерах Псковской области прошли первые проверки снегоходов

15:51, 07 февраля 2017, ПАИ

В акватории Псковского озера в Псковском районе, Жижицкого и озера Жатко в Куньиском районе состоялись первые в этом сезоне рейды в рамках профилактической операции «Снегоход». Как сообщили Псковскому агентству информации в Главном госуправлении сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области, инспекторы гостехнадзора совместно с сотрудниками ГИБДД проверяли снегоходы в процессе эксплуатации.

В управлении рассказали, что традиционно такие рейды проходят в зимний период и направлены на выявление и пресечение угроз безопасности здоровья и жизни граждан, а также экологии водоёмов области. «К сожалению, не все владельцы соблюдают правила безопасного использования таких машин. Нарушения особенно распространены среди владельцев из других областей», - добавили в ведомстве. С такими гражданами в ходе мероприятия проводилась разъяснительная работа. За время рейдов проверили 17 снегоходов и мотовездеходов.