Супруга заключённого псковской колонии лишилась свидания из-за попытки пронести мужу мобильные телефоны

13:45, 07 февраля 2017, ПАИ

Женщина 1990 года рождения, супруга заключённого псковской исправительной колонии №2, мужчины 1993 года рождения, лишилась долгожданного свидания с мужем из-за попытки передать ему 3 мобильных телефона и 3 сим-карты.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области (УФСИН), запрещённые к хранению и использованию заключёнными вещи были обнаружены в ходе досмотра в подкладке чемодана женщины, с которым она прибыла на свидание к мужу.

В результате свидание было отменено, а в отношении нарушительницы распорядка колонии был составлен протокол об административном правонарушении.

По факту назначена и проводится служебная проверка.