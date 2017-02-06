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Супруга заключённого псковской колонии лишилась свидания из-за попытки пронести мужу мобильные телефоны

Женщина 1990 года рождения, супруга заключённого псковской исправительной колонии №2, мужчины 1993 года рождения, лишилась долгожданного свидания с мужем из-за попытки передать ему 3 мобильных телефона и 3 сим-карты.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области (УФСИН), запрещённые к хранению и использованию заключёнными вещи были обнаружены в ходе досмотра в подкладке чемодана женщины, с которым она прибыла на свидание к мужу. 

В результате свидание было отменено, а в отношении нарушительницы распорядка колонии был составлен протокол об административном правонарушении. 

По факту назначена и проводится служебная проверка. 

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