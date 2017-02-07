Всего 20 билетов остались в продаже на «Пещное действо» в Пскове

15:23, 07 февраля 2017, ПАИ

В продаже на «Пещное действо», которое состоится в рамках XXIV Пушкинского фестиваля 9 февраля, остались всего 20 билетов. Приобрести их можно в кассе театра и на официальном сайте фестиваля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, «Пещное действо» пройдет в Приказных палатах Кремля. Начало в 19:00.

«Пещное действо» - это реконструкция богослужебного чина русской православной церкви XVI-XVII веков. Впервые псковичам выпадет возможность стать свидетелями этого поистине необыкновенного действа в исполнении ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин».

Чин Пещного Действа, совершавшийся раз в году перед Рождеством Христовым, был наиболее торжественным, зрелищным и особо любимым. Сюжет Действа заимствован из III главы библейской книги пророка Даниила: три плененных израильских отрока отказались поклониться идолу царя Навуходоносора, за что были брошены в раскаленную печь, но ангел, посланный Богом, погасил пламя, и отроки остались невредимы. Церковный чин Пещного действа был запрещен к исполнению Петром I.

Отметим, что в составе коллектива выступит известный композитор Александр Маноцков, который также является автором партитуры для фантастической оперы «Снегурочка», её гости фестиваля увидят 7 февраля на большой сцене драмтеатра.

Подробная афиша и билеты тут.