Представители Германского семенного альянса поделились опытом работы с псковскими аграриями

17:17, 07 февраля 2017, ПАИ

В посёлке Белорусский Пыталовского района состоялся семинар по современным технологиям возделывания ярового рапса, сообщили Псковскому агентству информации в Главном госуправлении сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области. В работе семинара приняли участие представители Германского семенного альянса, специалисты и руководители хозяйств Псковской и Новгородской областей, возделывающих рапс, сотрудники областного управления сельского хозяйства.

Руководитель отдела рапса Германского семенного альянса Сергей Тучин рассказал о работе компании, современных сортах и гибридах ярового рапса, текущей ценовой политике. Более подробную информацию об особенностях современной технологии возделывания ярового рапса представил технический специалист компании Анатолий Мурашкин. Своим опытом возделывания гибридов ярового и озимого рапса также поделился главный агроном ООО «Веть» Александр Буров.

«Обучающий семинар прошел в рабочей обстановке, содержательные выступления докладчиков вызвали не поддельный интерес у слушателей», - отметили в управлении.