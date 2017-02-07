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Экономика

Порядка полумиллиарда рублей перечислила ОЖД в бюджет Псковской области

В 2016 году объем налоговых отчислений ОАО «РЖД» в региональные бюджеты субъектов РФ, расположенных в границах Октябрьской железной дороги, составил порядка 11,7 млрд рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Октябрьской магистрали, на территории Псковской области налоговые отчисления составили порядка 503 млн рублей.

«РЖД, являясь крупнейшей инфраструктурной и социально-ориентированной компанией, уделяет самое пристальное внимание взаимодействию с субъектами РФ. В первую очередь, оно нацелено на развитие их транспортной системы, оптимальное удовлетворение потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках», - отметили в пресс-службе.

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