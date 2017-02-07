Жительницу Дедовичского района оштрафовали за оскорбление медработника

17:00, 07 февраля 2017, ПАИ

59-летнюю жительницу Дедовического района оштрафовали за оскорбление медработника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Дедовичского района.

Женщина, находясь в Дедовической районной больнице, словесно оскорбила сотрудника медицинского учреждения, который позже подал на нее заявление в прокуратуру.

Виновную привлекли к административной ответственности по статье 5.61 части 1 КоАП РФ (оскорбление, унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме) и назначили наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей.